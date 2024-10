Posted Monday, October 7, 2024 4:26 pm

FORT PIERCE — Due to the anticipated impacts of Hurricane Milton, the Indian River State College Dual Enrollment Information & Application Sessions (English & Spanish), scheduled for October 8, October 9, an October 10, 2024, are CANCELLED.

“Debido a los impactos anticipados del huracán Milton, se cancelan las sesiones de información y solicitud del programa de ‘Dual Enrollment’ de Indian River State College, programadas para el 8, 9 y 10 de octubre de 2024.”